Chi sta seguendo il Grande Fratello Vip, almeno in questa prima parte, sa bene che quanto è successo a Marco Bellavia è stato al centro di tutto e, soprattutto, ha permesso di portare a casa importanti ascolti tv in queste settimane. A quanto pare, però, ulteriori sviluppi potrebbero trascinare questa storia avanti ancora per un po’ specie perché adesso c’è qualcuno che sta puntando il dito contro il protagonista di questa storia, l’ex conduttore di Bim Bum Bam, ma di chi si tratta?

A dire la sua su quanto sta succedendo è l’ex fidanzata di Marco Bellavia, Maryanna Bosis. Non è la prima volta che la donna dice la sua su Marco specie sui social perché in molti l’hanno notata commentare la liason tra il suo ex e Pamela Prati lasciando intendere che lui fosse interessato a quelle più giovani e non ad una come la showgirl sarda. Questa volta, però, è il problema depressione che prova a commentare puntando il dito contro il suo ex reo, a suo dire, di voler ‘cavalcare l’onda’.

L’ex fidanzata Maryanna Bosis ha rilasciato un’intervista a TuoMagazine.com in cui commenta:

“Sa perfettamente che per attirare l’attenzione del pubblico televisivo e andare avanti nel reality ci sono due modi: Uno è avere una storia d’amore importante, che appassiona i fans e che fa parlare, l’altro impietosire con le proprie fragilità. E lui lo sa benissimo.. Vedendo che la storia con Pamela Prati non decollava si è spaventato […] quindi è passato al piano B: a vedere quello che si è scatenato, è innegabile che lui non in modo bello, abbia ottenuto nuovamente l’attenzione che da tempo il mondo della tv non gli dava più”.

La donna poi corregge il tiro e continua: “Ora, non dico che lui non sia una persona fragile, lo è. Ma ripeto, credo che ci stia marciando. Lui sa benissimo cosa deve fare […] Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi”.