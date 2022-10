Midnights di Taylor Swift è finalmente fuori. Diciamo “finalmente” perché la cantautrice si trova probabilmente con il suo progetto più ambizioso: non deludere le aspettative. Taylor Swift ha tenuto in segreto i contenuti dell’album fino a questa mattina, quando Midnights è comparso sulle piattaforme come promesso.

Il risultato è un album che ci piace sintetizzare nella parola “sottovoce”, seppur si trovino tracce dal beat notevole come Lavender Haze e Anti-Hero, fino a sentire esplodere tutto in Karma, l’unico brano con un beat massiccio e presente. Tutto il resto riassume ogni anima di Taylor Swift, che presenta questo disco come il frutto di tante notti insonni, una per ogni traccia.

Midnights di Taylor Swift si muove tra improvvisazioni dub e synth, ma anche attimi di vera e propria dolcezza – You’re On Your Own, Kid – in cui non mancano le illusioni che troviamo nel piano rhodes di Sweet Nothing. Un concentrato di indie dal vago sapore di Folklore e Evermore e dreampop, lo stesso che troviamo in Lover, ma non è tutto.

Il disco racconta la notte, e per questo non mancano momenti di trascendenza come Snow On The Beach con Lana Del Rey e Bejeweled. C’è di più, perché Midnights di Taylor Swift non è l’unica novità di questo venerdì 21 ottobre.

La cantautrice, infatti, ha lanciato la 3.am Edition, una versione deluxe con altri 7 brani in cui il cerchio si chiude. Un viaggio completo nella notte, di sola andata. Per questo si parla di progetto ambizioso: Taylor Swift ha creato tanto hype per questo album, senza mai lanciare singoli in anteprima né – addirittura – svelare da subito tutte le tracce.

Midnights di Taylor Swift è la risultante di ciò che è stato il suo percorso fino ad oggi: una continua esplorazione con ammiccamenti verso tanti stili, il tutto personalizzato secondo il suo stile.

