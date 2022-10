LDA in ospedale. Luca D’Alessio è ricoverato in ospedale e dal suo letto ha scritto un messaggio ai fan. Il figlio di Gigi D’Alessio ha aggiornato personalmente sulle sue condizioni di salute e ha dovuto comunicare di essere costretto a spostare un concerto già in programma.

Parliamo della data prevista per domenica 16 ottobre a San Severo, dove LDA non potrà esibirsi per comprovati problemi di salute. LDA è in ospedale e non lascerà la struttura che lo ospita per quella data, non potrà quindi calcare il palco.

Si scusa con i fan per il posticipo dell’evento e si lascia fotografare nel suo letto d’ospedale tranquillizzando tutti: non è nulla di grave e presto tornerà in scena più forte di prima.

Massimo riserbo sui motivi del ricovero di LDA in ospedale. Luca D’Alessio non ha fornito dettagli in merito ai motivi di salute che lo hanno costretto ad un riposo forzato ma si è detto estremamente dispiaciuto di dover rivedere il calendario dei suoi progetti live. Lo show di domenica 16 ottobre non potrà tenersi secondo la data comunicata in precedenza ma verrà recuperato. Si tratta solo di un posticipo, e l’evento verrà riprogrammato a breve.

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo…inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito”, le parole di Luca D’Alessio sui social.

Poi ha tranquillizzato i fan in merito alle sue condizioni di salute, per niente preoccupanti. “Non è nulla di grave, tranquilli! A presto amoriiii. Il vostro Luchino…”, ha concluso.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

