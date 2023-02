Alla scrittura del brano c’è anche il cugino Francesco D’Alessio. Il testo di Se Poi Domani di LDA a Sanremo 2023 parla di una persona assente attraverso una serie di ricordi che non lasciano pace ma c’è anche la speranza, la speranza di ritrovare quello di bello c’era e che si è perso.

Se Poi Domani vanta un testo nato in un momento delicato, di indecisione. Una storia d’amore finita e la confusione che ne consegue, in equilibrio labile tra una realtà poco soddisfacente e una ipotetica bugia.

“Se poi domani è una canzone romantica scritta in un momento di indecisione. Come in tutte le storie d’amore, ci si chiede se ciò che si prova sia la realtà o una bugia. Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole”, chiarisce LDA su Se Poi Domani, una ballad d’amore in grande stile.

Il brano, che presenta a Sanremo 2023, è contenuto nell’album Quello Che Fa Bene, disponibile dal prossimo 17 febbraio.

“Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!”, spiega Luca D’Alessio sul progetto che vedrà la luce dopo il Festival.