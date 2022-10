Quali sono i migliori speaker portatili bluetooth sui quali vale la pena puntare a ottobre 2022? Sempre più consumatori, soprattutto giovani, ricorrono a questa tipologia di dispositivo per ascoltare musica in mobilità, magari in spazi all’aperto e in compagnia. Le soluzioni messe a disposizione possono accontentare davvero tutti: da chi ha a disposizione un piccolo budget e magari non troppe pretese, fino a chi pretende una resa audio davvero eccelsa e professionale e di certo ha pure una disponibilità economica maggiore. Di seguito saranno selezionate 5 alternative, tutte valide in relazione ad un determinato pubblico di riferimento.

Speaker Eono di Amazon

Questa guida ai migliori speaker portatili blueetooth inizia con la soluzione Eono, brand Amazon decisamente a buon mercato. Per chi vuole spendere anche meno di 20 euro, il dispositivo ha il suo valore aggiunto nella compattezza. La tecnologia del suono HARMAN restituisce un suono di buona qualità, con un’attenzione particolare alla resa dei bassi . Premendo 3 volte il pulsante di accensione, si attiva l’equalizzatore con risultati niente male. Lo speaker presenta una batteria agli ioni di litio ricaricabile ed è costruito in tessuto e rivestimento in gomma rinforzata. Il design anonimo non è certo un plus ma difficile avere di più a questo prezzo.

JBL GO 3

Il primo speaker portatile JBL di questa guida è rappresentato dal modello GO 3, estremamene compatto ma allo stesso tempo dal design innovativo. Il dispositivo si porta ovunque con un dito, grazie al gancio che lo accompagna. La qualità del suono è garantita grazie alla tecnologia JBL Pro Sound dai bassi corposi: la soluzione è anche resistente ad acqua e polvere grazie alla certificazione IPX67. Un altro punto di forza della cassa JBL risiede nell’autonomia: con una sola ricarica si raggiungono circa 5 ore di riproduzione audio. Il prezzo poi è piccolo quanto il prodotto, per una spesa attuale che si aggira sui 29 euro.

Speaker Anker SoundCore 2

Tra i migliori speaker portatili bluetooth non poteva neanche mancare una soluzione Anker. Il dispositivo da 12 W assicura un suono potente, con bassi ottimizzati grazie ai doppi driver in neodimio: il beneficio nell’esperienza audio è tangibile con l’assenza di distorsioni. Il prodotto può essere usato ovunque, anche all’esterno, grazie alla protezione IPX7 da pioggia, polvere, neve e spruzzi. Per chi vuole ottenere davvero il massimo, va segnalato che è possibile ricorrere all’opzione Associazione Stereo Wireless che supporta fino a due SoundCore 2 con un singolo dispositivo per ottenere un suono stereo ancora più potente. Il prezzo di questa alternativa è pure abbastanza contenuto, infatti non supera i 34 euro.

JBL Flip 6

Siamo alla seconda soluzione JBL in questa guida ai migliori speaker portatili bluetooth. Il prodotto ha la forma di un cilindro allungato, tuttavia abbastanza compatto. Il sistema di altoparlanti a 2 vie garantisce ancora un suono più nitido. Il punto di forza di questa soluzione è senz’altro la sua autonomia, quantificata in 12 ore di riproduzione di musica con una sola ricarica. Il modello Flip 6 è resistente ad acqua e polvere grazie alla tecnologia IP67 ed è disponibile in un’ampia gamma di colori. Il suo prezzo attuale si aggira intorno ai 99 euro.

Sony SRS-XG300

Siamo al cospetto di un prodotto decisamente di fascia alta per concludere la presente guida ai migliori speaker portatili blueetoth di questo ottobre 2022. L’ottima resa è garantita dagli speaker X-Balanced, dai tweeter e dai radiatori passivi. La versatilità della soluzione è rappresentata anche dalla maniglia retraibile e resistente della cassa. Quest’ultima è certificata per resistere ad acqua e polveri. La soluzione si illumina a ritmo di musica e dona atmosfera in numerosi contesti grazie ai radiatori passivi. La spesa da affrontare si importante ma ne varrà certamente la pena.

