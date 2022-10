The Thing About Pam su, la miniserie basata sul podcast omonimo, si conclude oggi, 18 ottobre, su Top Crime. Stasera andranno in onda gli ultimi due episodi.

La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto che riguarda Pam Hupp e il suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faria nel 2011, che poi ha portato all’arresto del marito Russ. Quando la sua condanna è stata ribaltata, il crimine ha innescato una catena di eventi che ha messo in luce uno schema diabolico che coinvolgeva in prima persona Pam Hupp e il suo alibi per coprire il tutto.

Si parte con l’episodio 1×05, di cui vi riportiamo la sinossi:

Pam guadagna notorietà una volta che l’episodio “Dateline” va in onda. Mentre affronta le figlie di Betsy in una causa civile per i soldi dell’assicurazione, l’opinione pubblica si rivolta contro di lei. Leah Askey trova il suo posto come procuratore distrettuale sfidata da Mike Wood, la cui campagna è incentrata sul legame di Pam con l’omicidio di Betsy.

La serata si conclude con l’episodio 1×06, che è anche il finale di serie:

Pam arriva a raccontare cose scioccanti e assurde per districarsi dalla rete di bugie che ha inventato. Finalmente si trova una certa misura di giustizia, redenzione e speranza.

Protagonista della miniserie è l’attrice due volte Premio Oscar Renée Zellweger, irriconoscibile nei panni di Pam Hupp, un’autoproclamata imprenditrice arrestata per l’omicidio di Betsy Faria; nel cast anche: Josh Duhamel interpreta Joel Schwartz, l’avvocato difensore di Russ Faria; Judy Greer è Leah Askey, il pubblico ministero della contea di Lincoln che ha processato due volte Russ Faria per l’omicidio di sua moglie; Gideon Adlon è Mariah Day, la figlia diciassettenne di Betsy e Russ; Sean Bridgers è Mark Hupp, il marito di Pam Hupp; Mariah Mac Brandt nei panni del detective McCarrick, assegnato al caso di omicidio di Betsy; Katy Mixon è Betsy Faria, la moglie di Russ, la madre di Mariah Day e la vittima dell’omicidio; e Glenn Fleshler nel ruolo di Russ Faria, il marito di Betsy e il padre di Mariah.

The Thing About Pam non ha avuto una seconda stagione; la serie è infatti concepita come miniserie, volta a raccontare una storia autoconclusiva. Trattandosi, inoltre, di fatti realmente accaduti, non c’era bisogno di un altro ciclo di episodi.

L’appuntamento con il finale di The Thing About Pam su Top Crime è per stasera a partire dalle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.