The Thing About Pam su, la miniserie basata sul podcast omonimo, sta per concludersi su Top Crime.

Stasera 11 ottobre andranno in onda due nuovi episodi.

La storia è ispirata a un fatto realmente accaduto che riguarda Pam Hupp e il suo coinvolgimento nell’omicidio di Betsy Faria nel 2011, che poi ha portato all’arresto del marito Russ. Quando la sua condanna è stata ribaltata, il crimine ha innescato una catena di eventi che ha messo in luce uno schema diabolico che coinvolgeva in prima persona Pam Hupp e il suo alibi per coprire il tutto.

Si parte con l’episodio 1×03, di cui vi riportiamo la sinossi:

Pam ha i suoi 15 minuti di fama quando il procuratore distrettuale Askey la chiama al banco dei testimoni come testimone dell’accusa, anche se Joel cerca di farla crollare nel caso contro Russ.

A seguire, l’episodio 1×04:

Pam inizia a perdere il controllo mentre incombe il nuovo processo di Russ: problemi economici, un produttore implacabile di “Dateline” e difficoltà a prendersi cura della madre malata. Askey si rende conto che Pam non è l’unica testimone principale…

Protagonista della miniserie è l’attrice due volte Premio Oscar Renée Zellweger, irriconoscibile nei panni di Pam Hupp, un’autoproclamata imprenditrice arrestata per l’omicidio di Betsy Faria; nel cast anche: Josh Duhamel interpreta Joel Schwartz, l’avvocato difensore di Russ Faria; Judy Greer è Leah Askey, il pubblico ministero della contea di Lincoln che ha processato due volte Russ Faria per l’omicidio di sua moglie; Gideon Adlon è Mariah Day, la figlia diciassettenne di Betsy e Russ; Sean Bridgers è Mark Hupp, il marito di Pam Hupp; Mariah

Mac Brandt nei panni del detective McCarrick, assegnato al caso di omicidio di Betsy; Katy Mixon è Betsy Faria, la moglie di Russ, la madre di Mariah Day e la vittima dell’omicidio; e Glenn Fleshler nel ruolo di Russ Faria, il marito di Betsy e il padre di Mariah.

L’appuntamento con la miniserie The Thing About Pam su Top Crime è per stasera a partire dalle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.