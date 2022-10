Oggi 16 settembre possiamo beneficiare di materiale fotografico interessanti per i prossimi Samsung Galaxy S23. I top di gamma sono distanti dal loro lancio commerciale almeno un trimestre, eppure a metà ottobre possiamo analizzare l’immagine di apertura articolo. Questa mostra esattamente le cover delle future ammiraglie, dalle quali possiamo trarre non pochi dettagli.

Il contributo fotografico giunge a noi grazie al noto informatore IceUniverse. Il tipster ha pubblicato su Twitter due foto che mettono in comparazione l’aspetto della parte posteriore di tutti i dispositivi attesi all’inizio del prossimo anno. Il primo scatto ha come protagonisti i Samsung Galaxy S23 e S23 Pro. Proprio l’indicazione del modello Pro è un errore e saremmo invece al cospetto dell’esemplare Plus. Per entrambi i dispositivi, viene confermata la disposizione del comportato fotocamera con tre sensori verticali: tra le due soluzioni, l’unica grande differenza è rappresentata dalle misure di altezza e larghezza e di conseguenza anche per la diagonale dei futuri smartphone. D’altronde il modello standard dovrebbe avere uno schermo da 6.1 pollici, mentre la controparte Plus da 6.6 pollici.

Un altro confronto fotografico a disposizione quest’oggi è quello tra il Samsung Galaxy S23 Pro (in realtà si tratta sempre della variante Plus) e del top di gamma assoluto S23 Ultra. In questo secondo caso, balza subito agli occhi l’importante differenza del modulo fotocamera. Quest’ultimo presenta ben 5 sensori distribuiti, esattamente come nel caso dell’attuale S22 Ultra, per formare la lettera P maiuscola. Ancora, per finire, possiamo mettere in risalto le dimensioni maggiori dell’esemplare Ultra appunto, visto che il suo pannello dovrebbe avere una diagonale di 6.8 pollici.

Nuovi contribuiti in anteprima per i Samsung Galaxy S23 non tarderanno ad arrivare nelle prossime settimane, nella lunga marcia che ci porta verso il lancio dei successori dei Samsung Galaxy S22.

