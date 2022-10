Donatella Rettore a Verissimo è una persona nuova. L’abbiamo ammirata in tutta la sua forma e potenza al Festival di Sanremo 2022 con Ditonellapiaga con il brano Chimica, una vera e propria botta di energia cui non assistevamo da tantissimi anni. Parliamo, del resto, della voce storia di Lamette, Kobra, Splendido Splendente e di tanti altri brani che ancora oggi ci fanno ballare e scatenare.

Nel salotto di Silvia Toffanin la Donatella Rettore che troviamo ha più consapevolezza. Dopo la diagnosi della neoplasia maligna che l’ha costretta a due interventi e la talassemia, la voce di Kobra è diventata vegetariana, più attenta alla salute e al rispetto del pianeta.

Quest’estate, poi, ha instaurato un sodalizio artistico con Tancredi e insieme hanno lanciato il singolo Faccio Da Me, una bomba disco music nel tipico stile di Donatella Rettore ma anche perfettamente in linea con le good vibes necessarie per creare un audace tormentone.

Nel passato di Donatella, tuttavia, c’è un grande trauma: la perdita di un figlio. “Oggi avrebbe 23 anni”, ha raccontato recentemente a Domenica In. L’incidente avvenne all’Ariston: “Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi”.

Il suo ultimo album è Caduta Massi (2011). Non solo musica: Donatella Rettore sta per pubblicare Dadauffa, la sua prima autobiografia. C’è tanto spazio per il dolore, nel libro, specialmente per quella diagnosi di un tumore al seno che ha sconfitto, ma l’occasione è sempre giusta per ricordare l’importanza della prevenzione.

“È un male molto insidioso”, spiega Donatella, che racconta anche la sua lotta contro la depressione, un mostro che ha combattuto grazie ai suoi amici animali. “Sono andata in analisi, ma devi avere anche tu la volontà di uscirne”. A questo proposito la cantante spiega l’incubo degli attacchi di panico: “Sei lì, tranquilla, che ti mangi un gelato e arriva il morso alla gola, e pensi di morire”.

Circostanza, questa, che per ben due volte durante le fasi di decollo di un aereo l’hanno portata a chiedere di interrompere il volo: “Ho fermato un aereo due volte“.

