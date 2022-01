Nei più grandi successi di Donatella Rettore c’è tutta la forza di una vera popstar italiana, capace di far ballare intere generazioni e scandalizzare le più vetuste e, con questo, suggellando per sempre un’epoca nuova per la scena nazionale. Oggi sono tantissimi gli artisti che si dicono ispirati all’artista di Castelfranco Veneto, sia nel live act che nello stile, e quando Donatella Rettore sale sul palco l’intera scena si trasforma in una grande discoteca.

Splendido Splendente (1979)

Squisitamente disco, Spendido Splendente ha un groove che fa ancora scuola, specialmente grazie alla presenza di Tullio De Piscopo alla batteria. Il brano decreta il successo di Donatella Rettore in tutto il territorio nazionale, e il testo scritto insieme a Claudio Rego anticipa il discorso sulle identità non binarie. Ascoltare per credere.

Rettore Brivido Divino Audio CD – Audiobook

01/26/2022 (Publication Date) - Ricordi (Publisher)

Kobra (1980)

Immancabile tra i più grandi successi di Donatella Rettore, Kobra ha un testo allusivo che si poggia perfettamente su una base italo-disco. I doppi sensi contenuti nel pezzo fanno ancora storcere molti nasi.

Donatella (1981)

Quando ascoltiamo Donatella troviamo tanti elementi in comune con One Step Beyond dei Madness. Il brano, infatti, è uno dei primi esempi di ska nella musica italiana. Con questo singolo, l’artista sottolinea la sua volontà di essere chiamata solamente Rettore.

Lamette (1982)

Lamette è un brano punk rock, checché ne dicano i puristi, con un testo estremo che si poggia su un ritmo frenetico. Il brano tratta il tema del suicidio con un taglio cinico e dissacrante, lo stesso presente in tutto il disco Kamikaze Rock’n’roll Suicide, ispirato alla cultura giapponese più estrema e interessante.

Io Ho Te (1983)

Io Ho Te non può mancare tra i più grandi successi di Donatella Rettore, una canzone che celebra l’amore senza scadere in colate di miele né concetti espressi come se fossero aforismi da trovare nei cioccolatini.