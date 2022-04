Una frase di Donatella Rettore sugli omosessuali sta tenendo banco sui social. La cantante di Chimica si è messa a nudo durante un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante la puntata di Belve, la giornalista l’ha incalzata su alcune espressioni utilizzate in passato – la F-word e la N-word – e la voce di Lamette non si è tirata indietro dal ribadire la sua posizione in merito al lessico da usare in pubblico.

L’argomento era dunque il politicamente corretto, con sfumature che ricordavano quanto successo durante Felicissima Sera di Pio e Amedeo. Secondo Donatella Rettore “l’importante sono le intenzioni”, e a quel punto Francesca Fagnani l’ha incalzata stringendo ancora di più il campo sull’argomento. Tanti sono stati i tentativi in cui la Rettore ha citato altri colleghi, come il Vasco Rossi che in Colpa D’Alfredo canta: “È andata a casa con il ne**o la t**ia”, ma stando alle reazioni della conduttrice e dei social il paragone non regge.

Francesca Fagnani le ha chiesto: “‘Piaccio ai gay uomini mentre altre cantanti, come Patty Pravo, sono icone delle checche vintage’. Non si imbarazza?”. Donatella Rettore ha risposto perentoria: “Non sono per niente imbarazzata. Esistono i gay e le checche. E le checche fanno pettegolezzi e non voglio vederli nemmeno sotto la porta di casa“.

Sui social, intanto, è scoppiata la bufera. Stefania Orlando scrive: “Alzi la mano un gay che ama sentirsi chiamare fr***o”. Incalzata dalle domande, Donatella Rettore non ha fatto un passo indietro:

“Io rivendico di poter utilizzare questi termini, altrimenti ci censuriamo. Per me, fr***o non è una parola brutta. Neanche ne**o, mi sembra un insulto. Tutto sta nelle intenzioni. Cambiare parole? Mi sembra un po’ democristiano“.

Le parole di Donatella Rettore sugli omosessuali fanno discutere nelle ultime ore, con utenti che prendono le distanze dalla cantante e le ricordano il significato di libertà di parola.

Alzi la mano un gay che ama sentirsi chiamare fr***o, alzi la mano una persona di colore che ama sentirsi chiamare ne*ro, alzi la mano una donna che ama sentirsi chiamare troia! Così tanto per capire!! #LimportanzaDelleParole #belve #rettore — Stefania Orlando (@stefyorlando) April 9, 2022