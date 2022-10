Sono pieni di amore palpabile, gli auguri di Gianni Morandi alla moglie Anna Dan, che oggi spegne 65 candeline. Auguri condivisi anche da Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che nelle storie Instagram pubblica uno scatto insieme alla consorte del cantante di Monghidoro.

Quello tra Gianni Morandi e Anna Dan è un amore ben noto al pubblico: i due condividono molto spesso i loro attimi di vita, con Anna che è ufficialmente la fotografa social della voce di Canzoni Stonate. Per questo l’artista sceglie di pubblicare uno scatto di coppia che mostra i due sorridenti, guarnito con parole d’amore: “12 ottobre. Auguri amore mio, viverti accanto è la mia gioia e la mia grande fortuna. Buon Compleanno”.

Anna è presente anche nelle canzoni di Morandi. Un esempio è il duetto divertente con Fabio Rovazzi in Mi Fa Volare, in cui Morandi viene rapito e nella sua richiesta di aiuto canta: “Ridatemi Anna, sennò chi me le fa le foto?”.

Gianni Morandi e Anna Dan si sono sposati il 10 novembre 2004 in una cerimonia riservata nella città natale del cantante, a Monghidoro. Alle felicitazioni per il compleanno della moglie si uniscono le parole di affetto dei fan: “Siete una bellissima coppia”, scrivono.

“Quanta tenerezza nelle tue belle parole per la splendida Anna”, scrive qualcun altro, e tra i fan esplode l’amore per l’artista e la sua compagna di vita.

Il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni, per Gianni Morandi. Da tempo il cantante collabora con Jovanotti, che per lui ha scritto il brano Apri Tutte Le Porte portato a Sanremo. Morandi, infine, è salito più volte sul palco del Jova Beach Party 2022 confermando l’amicizia che lo lega a Cherubini, con il quale non si escludono nuove collaborazioni e nuove avventure artistiche.

