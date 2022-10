Occorrono alcuni chiarimenti a proposito della domanda “come sta Michael J. Fox?“. Di recente, infatti, il popolare attore di Ritorno al Futuro è apparso nuovamente in pubblico, palesando purtroppo il prevedibile peggioramento della malattia che lo tormenta da circa 30 anni. Dopo il primo approfondimento pubblicato ad inizio settimana sul nostro magazine in merito alla star alla guida dalla mitica Delorean, dunque, occorre tornare sull’argomento. Come sempre avviene in questi casi, sui social circolano voci incontrollate sulle sue condizioni.

Capiamo come sta Michael J. Fox: importanti precisazioni su Parkinson e sulla sua malattia

I fan della trilogia non sono certo restati indifferenti all’abbraccio tra “Marty” e Christopher Lloyd, l’amatissimo Doc che ha assorbito benissimo gli anni trascorsi dall’ultima pellicola. I due attori si sono ritrovati sul palco del New York Comic-Con 2022 e subito dopo l’evento in tanti hanno iniziato a cercare su Google “come sta Michael J. Fox”. All’inizio degli anni Novanta, subito dopo la fine delle riprese del terzo episodio di Ritorno al Futuro, gli è stato diagnosticato morbo di Parkinson giovanile. Una malattia neurodegenerativa che ha implicazioni soprattutto dal punto di vista motorio.

No, non sta morendo, ma è chiaro che le sue condizioni siano destinate a peggiorare con il trascorrere del tempo, senza dimenticare che in alcuni casi la malattia possa portare anche a demenza. Insomma, ci sono diversi aspetti che vanno presi in considerazione, su un versante e sull’altro, in modo da inquadrare al meglio la questione. Lo stesso attore ha dato vita ad una fondazione focalizzata sulla ricerca sperimentale sulle cellule staminali.

Come sta Michael J. Fox? Non benissimo, appare evidente, ma al contempo occorrono chiarimenti per chi fotografa una situazione quasi disperata, secondo quanto raccolto di recente. Vi faremo sapere qualora dovessero venire a galla ulteriori aggiornamenti per il pubblico.