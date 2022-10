Face It Alone dei Queen ha finalmente una data. Da giorni la band di Brian May e Roger Taylor si è divertita a scatenare l’hype dei fan dispensando manifesti con una data e un titolo. Tutto era già noto, visto che da tempo i Queen hanno annunciato che dai loro archivi è tornata alla luce una canzone, un piccolo gioiello inedito.

Face It Alone, infatti, è un brano in cui è presente la voce del compianto Freddie Mercury. Il brano è stato registrato durante le sessioni di The Miracle e non si tratta di una demo: abbiamo a che fare, infatti, con un brano completo e rifinito, ma che per vari motivi è rimasto fuori dalla tracklist del disco.

Face It Alone dei Queen sarà fuori giovedì 13 ottobre, e sui social della band è possibile ascoltare pochissimi secondi dell’attesissimo nuovo inedito.

Su questa novità, Brian May aveva detto:

“È come se si fosse nascosto in bella vista. Abbiamo sentito il pezzo, ma ogni volta pensavamo che non ci fosse modo di salvarlo. Abbiamo però continuato a tornarci sopra e alla fine il nostro magnifico team di ingegneri del suono ci ha fatto capire cosa si poteva fare per salvarlo. È stato come rimetterne insieme dei frammenti. È un brano bellissimo, è commovente“.

Il countdown comparso sul sito ufficiale dei Queen sta dunque per scadere. Nelle più grandi città del mondo, nel frattempo, sono comparsi cartelli pubblicitari con il titolo e la data del brano. Nel frattempo sui social della band britannica sono comparsi post con vari indizi, ma mancava la conferma ufficiale.

Oggi l’annuncio è arrivato: Face It Alone dei Queen uscirà entro 48 ore e sarà un’occasione per riscoprire la voce inimitabile del leggendario Freddie Mercury. Non è ancora dato sapere se entro il 2022 ci saranno altre sorprese, né se il singolo sarà accompagnato da un video ufficiale.

