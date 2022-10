Il coming out di Madonna su TikTok è oggetto di discussione sui social, specialmente tra i fan della material girl. Miss Ciccone non è nuova ai contenuti virali, e nell’ultimo video pubblicato sul social cinese si mostra con capelli rosa shocking, nella sua stanza, mentre fa un gioco con le mutande.

“Se non faccio centro, sono gay“, scrive in sovrapposizione Madonna. Nel video tiene in mano un paio di mutande che vengono lanciate in un cestino. La popstar non riesce nell’impresa, quindi le conclusioni vengono considerate un coming out.

Come ricordano i media internazionali, Madonna non ha mai nascosto il suo orientamento bisessuale e in più occasioni ha baciato pubblicamente alcune colleghe, come Christina Aguilera, Britney Spears e Nicki Minaj.

Tra i commenti più quotati dopo il lancio del video di Madonna su TikTok c’è l’ipotesi che quella della popstar sia una provocazione contro Iker Casillas. L’ex portiere del Real Madrid, infatti, nelle ultime ore è stato al centro delle polemiche per un tweet pubblicato e poi rimosso.

Casillas aveva scritto: “Sono gay, rispettatemi” per poi rimuovere il tweet. Poco dopo il campione spagnolo ha scritto:

“Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, mi scuso maggiormente con la comunità LGBT”.

Per molti, la giustificazione di Casillas è stata un’uscita infelice. Da parte di Madonna, invece, nessun commento. La popstar ha pubblicato su Instagram un video in cui resta immobile di fronte alla videocamera, con i capelli dello stesso colore.

Madonna ha dunque dichiarato di essere gay? La risposta è tutta nelle speculazioni, tra chi sostiene che la material girl stia solo provocando Casillas e chi è convinto che faccia parte di una campagna di marketing. In maniera più serena, infine, c’è chi considera il video di Madonna un autentico coming out.

