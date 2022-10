Finalmente il Motorola Edge 30 Ultra, nuovo top di gamma dell’azienda statunitense, fa il suo ritorno in sconto su Amazon con il 10%. Si tratta di un dispositivo che vanta di un design premium, che presenta un fantastico display curvo e cui cornice in metallo va a fondersi perfettamente con lo schermo garantendo un’eleganza davvero top. Il device potrete acquistarlo nel bellissimo colore Ash Grey, dove sul retro della scocca presenta una tenue finitura opaca progettata per non far rimanere le impronte. Lo smartphone, venduto e spedito dall’e-commerce stesso, lo troverete al prezzo di 899,90 euro (invece di 999,90 euro di listino). Vediamo insieme i principali dettagli tecnici.

Offerta Motorola Edge 30 Ultra (Tripla Camera 200 MP, 5G, Display 6.7" 144Hz... Tripla fotocamera da 200 MP e selfie cam da 60 MP - Scatta selfie...

Display 6.7" Curved OLED a 144 Hz ultra fluido - Visualizza un...

Il Motorola Edge 30 Ultra presenta un display Curved OLED FullHD+ HDR10+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz più rapida. Il device è dotato di connettività 5G ultraveloce per scaricare film in pochi secondi e ottenere prestazioni straordinarie grazie al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ottimizzato per la velocità 5G e potenziato da 12GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre, con la funzionalità Ready For, è possibile connettersi in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del vostro smartphone su un grande schermo.

Come ben sappiamo, il punto di forza del nuovo Motorola Edge 30 Ultra è senza ombra di dubbio il comparto fotografico: dotato sul retro da una tripla fotocamera con sensore principale da 200MP con stabilizzazione ottica e frontalmente da una selfie-cam da 60MP, per scatti selfie perfetti e foto incredibilmente nitide con la tecnologia Ultra Pixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 4600mAh a lunga durata di autonomia garantendo fino a due giorni di utilizzo continuo e fino a 9 ore di autonomia in soli 5 minuti con la ricarica rapida TurboPower da 125WT.

Continua a leggere su optimagazine.com