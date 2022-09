Motorola ha appena reso noto il nuovissimo ed affascinante Edge 30 Ultra, in uscita sul mercato globale, compreso quello europeo. Si tratta di una versione rinominata del Moto X30 Pro, il cui debutto è avvenuto in Cina lo scorso mese di agosto. Questo device rappresenta il primo smartphone al mondo dotato di una fotocamera da ben 200MP. Inoltre, viene venduto con interessanti funzionalità, come: un fantastico display P-OLED da 6,67 pollici con bordi curvi ed un foro posizionato centralmente per la selfie-cam, frequenza di aggiornamento a 144 Hz con ricarica rapida da 125W ed un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Andiamo a vedere insieme altri dettagli tecnici offerti dal nuovo dispositivo del colosso statunitense.

Lo schermo del Motorola Edge 30 Ultra supporta una risoluzione Full HD+, un aspect ratio di 20:9, una densità di pixel pari a 394ppi, 1250 nit di luminosità, una frequenza di campionamento del tocco di 360Hz, colori a 10 bit, gamma di colori DCI-P3 e supporto HDR10+. Il devide offre anche un rapporto schermo-corpo di 92,12. Quanto al comparto fotografico, il nuovo smartphone presenta una fotocamera frontale OmniVision OV60A da 60MP, con videoregistrazione 4K a 30fps. Sul retro troviamo una tripla fotocamera, con sensore principale Samsung iISOCELL HP1 da 200MP (OIS ed apertura f/1.95). Il telefono, inoltre, è provvisto di un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e di un teleobiettivo da 12MP dotato di zoom ottico 2x. La fotocamera ultra grandangolare funge anche da fotocamera macro. L’Edge 30 Ultra può girare video a ben 8K fino a 30fps.

Quanto al processore, sotto la scocca troviamo l’ultimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm fornito con fino a 12GB di LPDDR5 e fino a 512GB di memoria UFS 3.1. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 4610mAh che supporta la ricarica TurboPower a 125W, la ricarica wireless a 50W e la ricarica wireless inversa a 10W. Il caricabatterie da 125W è incluso nella confezione al dettaglio del dispositivo. Il sistema operativo è Android 12 con supporto alla Ready For. Il Motorola Edge 30 Ultra è già disponibile in preordine su Amazon nelle due colorazioni Insterstellar Black e Starlight White al prezzo di 899 euro.

Continua a leggere su optimagazine.com