Il nuovo top di gamma Motorola Edge X30 Pro, che dovrebbe chiamarsi Edge 30 Ultra per i mercati globali, con numero di modello XT2241-1, ha superato la certificazione 3C. È interessante notare che tale certificazione ha rivelato che un’eccezionale velocità di ricarica a 125W arriverà su questo telefono. Il famoso informatore Evan Blass ha rivelato le specifiche complete dello smartphone diverse settimane fa.

Secondo il sito 3C, la nuova ammiraglia potrebbe essere accompagnata da un caricabatterie rapido via cavo a 125W con il numero di modello MC-1258. In precedenza, il Motorola Edge 30 Pro supportava la ricarica rapida a 68W. Si prevede, inoltre, che Edge 30 Ultra utilizzerà un nuovissimo chipset Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Lo scorso mese di maggio, Qualcomm ha annunciato il potente processore Snapdragon 8+ Gen 1, interamente prodotto da TSMC e che garantisce un consumo energetico inferiore e velocità di elaborazione più elevate rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen 1. Motorola sarà uno dei primi dispositivi a utilizzare il nuovo SoC, oltre a Xiaomi 12 Ultra e ROG Phone 6. A questo punto, andiamo a conoscere le altre caratteristiche tecniche del nuovo flagship secondo le ultime indiscrezioni.

Il telefono Motorola Edge 30 Ultra dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,73 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 144Hz; inoltre, lo schermo potrebbe essere curvo con la fotocamera anteriore posizionata in un foro. Anche la funzione fingerprint in-display non dovrebbe mancare. Come già accennato sopra, il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 dovrebbe alimentare lo smartphone insieme alla batteria da 4500mAh dotata di ricarica rapida appunto a 125W cablata e a 50W wireless. A bordo ci sarà il sistema operativo Android 12 con skin MyUX. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la nuova ammiraglia del produttore statunitense mostra una selfie-cam da 60MP, mentre sul retro una tripla fotocamera caratterizzata da: sensore principale da circa 200MP con OIS, un ultra-grandangolare da 50MP e un macro da 12MP.

