L’immenso Motorola Edge 30 Ultra, dotato di una scheda tecnica contornata da numeri stratosferici, si fa ancora più interessante quando viene associato ad offerte a cui è impossibile rinunciare: proprio come quella di oggi, giovedì 27 ottobre, disponibile su Amazon. Il device, infatti, si trova con uno sconto del 23% al prezzo di circa 772 euro (invece di 999,90 euro di listino) nel fantastico colore Ash Grey ed è venduto e spedito dall’e-commerce. Vediamo insieme quali sono i principali dettagli e caratteristiche del super smartphone di proprietà del colosso statunitense.

Tripla fotocamera da 200 MP e selfie cam da 60 MP

Display 6.7" Curved OLED a 144 Hz ultra fluido

Il Motorola Edge 30 Ultra (anno del modello 2022) presenta un display Curved OLED FullHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 144Hz ultra fluido e più rapido. Il device è dotato di tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, USB, NFC e connettività 5G ultraveloce, con cui è possibile scaricare film in pochi secondi e ottenere prestazioni straordinarie grazie all’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ottimizzato per la velocità 5G. Il tutto è potenziato da 12GB di memoria RAM e 256GB di storage interno. Il telefono integra anche funzionalità Ready For, utile a connettersi in modalità wireless e istantanea a una TV o ad un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del vostro telefono su un grande schermo.

Il Motorola Edge 30 Ultra mostra sul retro una tripla fotocamera con un sensore principale (il primo) da ben 200MP ad elevata risoluzione e una selfie-cam da 60MP, perfetta per scattare foto incredibilmente nitide grazie alla tecnologia Ultra Pixel. Il device è alimentato da una batteria da 4600mAh di lunga durata, in grado di assicurare un’autonomia fino a due giorni e fino a 9 ore di autonomia in soli 5 minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 125W. Insomma, questo straordinario smartphone non va fatto scappare, soprattutto ad un prezzo super conveniente in offerta su Amazon.

