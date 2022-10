Scontro tra Arisa e il sindaco di Gravina dopo il concerto. Lui la rimprovera per non aver ringraziato gli organizzatori dello spettacolo, lei sbotta: “Non mi deve insegnare lei come fare il mio lavoro”. Il video finisce su YouTube.

Siamo a Gravina di Puglia, dove Arisa si è esibita in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, lo scorso 1 ottobre. La data faceva parte della sua tournée ma era organizzata dal comitato del paese, che si è occupato delle attività e degli eventi a Gravina di Puglia per la festa del Santo Patrono. Tra questi, anche un live di Arisa ad ingresso libero e gratuito nella piazza cittadina.

Ma qualcosa al sindaco o ad Arisa non è andato giù. Nel video si vede infatti uno scontro tra la cantante e il primo cittadino Fedele Lagreca nel momento dei ringraziamenti finali. Il sindaco era sul palco insieme allo staff organizzativo e alla cantante, che aveva appena finito di ringraziare tutti per aver permesso lo svolgimento dell’evento.

Il sindaco ha ringraziato il comitato Feste Patronali. Arisa è intervenuta al microfono per sostenere che anche lei lo aveva ringraziato, in risposta al primo cittadino di Gravina. “Non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro. Si prenda il suo momento e stia calmo”, le parole di Arisa.

Ciò che ne è derivato è stato un botta e risposta al veleno finito in rete. Il video è disponibile qui sotto, un video parziale che tuttavia non chiarisce la dinamica dell’intoppo. Arisa forse si è sentita accusata di non aver ringraziato il comitato. In ogni caso una situazione che si sarebbe potuta evitare.

Continua a leggere su optimagazine.com