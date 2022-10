Al via la prevendita dei biglietti per Nek a Milano. L’artista festeggia 30 anni di carriera e 50 anni di età attraverso un concerto-evento unico in programma per l’11 dicembre al Teatro degli Arcimboldi. Era infatti il 1992 quando dava alla luce il primo disco e da quel momento sono trascorsi 30 anni. Era invece il 1972 quando nasceva a Sassuolo e da quel giorno ne sono trascorsi 50.

“50|30”, questo il nome dell’evento, sarà l’unica tappa del 2022 del trentennale di carriera di Nek e sarà un’occasione unica per poter rivivere e cantare dal vivo tutti i grandi successi e le sue intramontabili hit che hanno segnato la storia della musica italiana. In scaletta non mancheranno successi del calibro di “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se io non avessi te” e “Fatti avanti amore” ma anche molti altri, per un viaggio completo nella sua discografia attraverso le tappe migliori.

I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 7 ottobre, su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. I prezzi vanno da un minimo di 39 euro ad un massimo di 69 euro per posto numerato a sedere in teatro, in base alla tipologia di settore scelto.

Il biglietto più costoso è quello posizionato nella platea bassa, in vendita a 69 euro. La platea alto è disponibile a 62 euro per la categoria 1 e 57 euro per la categoria 2. A 39 euro sarà invece possibile comprare biglietti di seconda galleria. La prima galleria costa 49 euro.

I prezzi dei biglietti per Nek a Milano

Platea Bassa: 69 euro

Platea Alta categoria 1: 62 euro

Platea Alta categoria 2: 57 euro

Prima galleria: 49 euro

Seconda galleria: 39 euro

Seconda galleria visibilità limitata: 39 euro

