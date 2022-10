Come vi avevamo anticipato ieri Marco Bellavia ha avuto modo di dire la sua ai suoi ex coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ma solo tramite una lettera in cui rimanda il loro incontro di persona a tempi migliori. L’incubo per gli abitanti della casa non è ancora finito perché presto si troveranno ad affrontare di nuovo questo argomento ma, fino ad allora, il pubblico sembra convinto che tutti loro abbiano avuto un copione da studiare nelle ore di blackout che nei giorni scorsi hanno poi anticipato l’uscita di scena di Sara Manfuso, dove sta la verità?

Nella sua lettera Marco Bellavia non punta il dito contro nessuno ma parla di una vittoria ottenuta, quella di aver attirato l’attenzione sul problema e sulla sua missione, quella di evidenziare il fatto che quando si soffre insieme si soffre di meno e poi lancia una stoccata a chi continua a fuggire dal problema e da quello che è successo:

“Non giudico nessuno, il giudizio spetta solo a Dio e alle nostre coscienze. Però presto ritornerò a guardarvi negli occhi per un confronto sereno. Non c’è bisogno di fuggire dalla Casa come qualcuno di voi ha fatto. Non c’è bisogno di rimanere nella casa facendo finta di niente, come nulla fosse successo, come qualcuno di voi continua a fare. C’è bisogno di condividere”.

Al momento Marco Bellavia non tornerà nella casa perché dovrà ancora passare del tempo prima che riesca a ricostruire il suo equilibrio dopo lo scossone ricevuto al Grande Fratello Vip. Il pubblico continua ad inveire contro i colpevoli e, in particolare, contro Gegia rea di non aver ancora compreso quello che è successo e, secondo alcuni, di non aver ancora imparato il copione.