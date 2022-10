Forse ci sono cose che non abbiamo sentito e che non abbiamo visto durante il Marco Bellavia gate al Grande Fratello vip 2022? Sembra proprio di sì visto che poco fa è stato annunciato il ritorno in casa del conduttore per delle rivelazioni clamorose ma su chi e su cosa? Al momento non è dato saperlo anche se sembra davvero lecito pensare che ci sono cose che non sappiamo ancora di questa storia o, forse, del suo stato di salute.

L’unica cosa che sembra certa è che Marco Bellavia non tornerà nella casa per ricongiungersi agli altri visto che nei giorni scorsi ha avuto un contatto con suo figlio e, quindi, per le regole anti-Covid che prevedono alcuni giorni di isolamento, il suo non sarà un rientro vero e proprio. Il conduttore potrebbe dire la sua su quanto è accaduto nella casa tramite un messaggio che sarà mostrato agli inquilini nella puntata di questa sera e dopo giorni difficili in cui le polemiche non sono mancate così come le ‘fughe’, l’ultima quella di Sara nella giornata di ieri.

Sono molti quelli che pensano che la sua presenza nella casa sia legata proprio al possibile ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa, forse toccherà a lui perdonare i suoi compagni per mettere fine alle polemiche e ripulire il volto di questo Grande Fratello Vip 2022? La verità verrà a galla solo nel prime time di oggi quando i concorrenti saranno chiamati a questo confronto e, poi, a continuare il gioco mettendo da parte tutto quello che è successo, forse.