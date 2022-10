Quando Coez canta Fuori Orario di Guè Pequeno, Guè Pequeno si complimenta. È quanto accade sulla bacheca del cantautore di Nocera Inferiore che oggi, venerdì 7 ottobre, ha lanciato una traccia contenuta in From The Rooftop 2 – abbreviato in FTR2 – scegliendo un omaggio a Cosimo Fini.

La differenza tra l’originale e il remake è tutta nella melodia: nella versione di Guè Pequeno contenuta in Vero (2015) il flow è più ruvido, con Mr. Fini che rappa su una base deliziata da chitarre in clean e un beat audace. Coez ci aggiunge il cantato e il delay sulla voce, elementi che abbelliscono una traccia già preziosa nella sua forma originale.

“Sei bravino eh”, commenta Guè Pequeno con ironia per complimentarsi con il collega. Quello di Coez, in effetti, è un omaggio a una delle sue tante fonti di ispirazione: “Grazie a Guè per aver scritto un classico del genere”, scrive nella didascalia per poi rispondere nei commenti al suo maestro: “Grazie per le ‘liriche mega’ bro, ci siamo cresciuti tutti”, con una citazione che rimanda proprio al testo di Fuori Orario: “Per le liriche mega, che dovrei vincere il Premio Strega”.

From The Rooftop 2 sarà fuori venerdì 14 ottobre e ripropone il format nato nel 2016 con i brani rivisitati in una chiave più intimista ed eseguiti in cima ad un palazzo. Di seguito la tracklist:

Tra le nuove versioni di alcuni brani di Coez e le cover, come possiamo leggere, ci sarà anche l’inedito Fra Le Nuvole pt. 2.

[Strofa 1]

Yeah, visione notturna dai miei Tom Ford

I fratelli c’hanno i calli schiacciando i tasti alle slot

Come condannati a morte, blu, blu, blu notte

Eroi, spacciatori, poeti, santi e migno**e

Giù, giù, giù botte, coi pezzi nei giubbotti

Venti g nella fi*a, senza paura come Liga

Non c’è il potere dell’amore in ‘ste storie vere

C’è solamente l’amore per il potere

Yeah, hai visto Gomorra, ma non sei Genny

Hai visto Scarface, ma non sei Manny

La mia bi*ch sembra uscita da un cartellone di Fendi

Non sono certo qui per bagnare ‘ste quindicenni

E per le liriche mega, nega che dovrei vincere il Premio Strega

Frega un ca**o di te che non sei né carne né pesce, vegan

E la tua iatro è piena di botox, no Fox Megan, G presidente

[Ritornello]

Fuori orario, visionario

Mentre provo ad essere mi-milionario

Finché muoio addosso ho un rosario

“Sono pulito” Dico al co-commissario

[Strofa 2]

L’altra mattina poi sono crollato

Mentre le scrivevo porcate su un cell controllato

La sua pelle bianca coca, più bianca che ho mai toccato

Stavamo bene insieme come coca e bicarbonato

Gli zanza sai non hanno i profili sui social network

Una foto assieme, poi dico: “Tranchi, fra’, non la metto”

Le scrivo alle quattro e mezzo, un messaggio in inglese grezzo

Tipe latino, russe qua zero inglese corretto

La testa che non ragiona, la city che mi imprigiona

La sensazione, malinconia, tentazione che non va via

Redenzione che cerco senza essere cristiano

Forse dobbiam pentirci di quello che non facciamo

Resto vero finché me ne andrò di qua

Vesto nero con al collo anche più catene di Andromeda

Feline porche su Porsche, fedine sporche, vetrine rotte

Stato febbrile di apparente morte

[Ritornello]

Fuori orario, visionario

Mentre provo ad essere mi-milionario

Finché muoio addosso ho un rosario

“Sono pulito” dico al co-commissario

[Post-Ritornello]

Fuori orario, visionario

Mentre la terra gira al co-co-contrario

In questo mondo ho solo le palle e un rimario

Fuori orario, visionario

[Bridge]

Anche se guardo in cielo so che non c’è nessuno

Anche se squilla il cell oggi non c’è nessuno

Nessuno che chiama, e non so chi chiamare

Oggi ho tutto, ma niente da dare

