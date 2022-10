Sara Manfuso lascia il Grande Fratello Vip 2022, adesso è ufficiale. In questi ultimi minuti si sono fatte sempre più insistenti le voci di un’uscita di scena della bella Sara ma dopo un pomeriggio un po’ confusionario, la verità è stata rivelata sui social ufficiali della trasmissione al grido di: “Dopo una lunga riflessione, Sara Manfuso prende la decisione di abbandonare la Casa di Grande Fratello VIP e di uscire dalla Porta Rossa”.

In un primo momento le polemiche non sono mancate visto che la regia ha avuto dei problemi e ha oscurato per un po’ le immagini dalla casa e in molti hanno gridato subito allo scandalo parlando dell’uscita di scena di Sara Manfuso e della possibile censura della sua decisione.

La decisione definitiva è stata presa mercoledì 5 ottobre e comunicata nel tardo pomeriggio ma prima di uscire dalla casa la giornalista e opinionista ci ha tenuto a ribadire che nella casa ci sono dei valori e che i suoi coinquilini continueranno a portarli avanti nella casa mentre lei lo farà da fuori.

Sara Manfuso lascia il Grande Fratello Vip e precisa: “La cosa che conta è che sento di doverlo fare e mi sento a posto. La cosa difficile è che io ci stavo bene qua dentro. Stavo bene con ognuno di voi, chi più chi meno, questo è vero. Sono contenta di esserci stata”. Come sempre le polemiche non mancano mai quando si tratta del Grande Fratello Vip e in molti sanno bene che questa è ancora una conseguenza di quello che possiamo definire il Marco Bellavia gate.