Un match super entusiasmante e dal profilo galattico quello che si è disputato ieri sera tra Napoli e Ajax, terza ed ultima gara di andata del Gruppo A della fase a gironi di UEFA Champions League. Gli azzurri, guidati dal tecnico Luciano Spalletti, sono stati protagonisti di un risultato storico di ben 1-6 ottenuto nella difficile Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il club di Aurelio De Laurentiis, ancora una volta, sta dimostrando di essere in gran forma, con tutti i calciatori della rosa (titolari e non) da applausi.

Una serata in cui la gioia e la soddisfazione di una prestazione del genere hanno regnato sovrane, anche se due particolari infortuni subiti nel corso del match destano un po’ di preoccupazione. In particolar modo, parliamo di Khvicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski. L’attaccante georgiano, che ieri sera ha messo a segno anche il suo primo sigillo stagionale nell’Europa che conta, verso la metà del secondo tempo è finito sul terreno di gioco abbastanza dolorante in seguito ad un duro colpo subito alla caviglia sinistra. Dopo l’intervento medico in campo, il talento azzurro ha proseguito uno spezzone di partita fino alla sua splendida rete al 63’: neanche il tempo di esultare che il giocatore stesso ha poi chiesto subito il cambio.

Nessun comunicato ufficiale della SSC Napoli sulle sue condizioni, ma dalle prime informazioni sembrerebbe non trattarsi nulla di grave: il ragazzo dovrebbe essere già pronto per il prossimo match di campionato contro la Cremonese. Tuttavia, restiamo in attesa degli esami clinici a cui si sottoporrà. Altro infortunio a preoccupare riguarda Piotr Zielinski, autore del terzo gol nella magica notte in Olanda, che al termine del primo tempo ha chiesto una sostituzione per un trauma contusivo al polpaccio destro. Questo è ciò che ha diramato la società partenopea in un comunicato ufficiale al termine del match. Da valutare, ovviamente, anche le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

