Adesso possiamo dire che in India il Redmi Pad sia ufficiale, con schermo LCD da 10.6 pollici a 90Hz e risoluzione 2K. Il tablet è spinto dal processore MediaTek Helio G99 (2x Cortex-A76 a 2,2GHz 6x Cortex-A55 a 2GHz e ARM Mali-G57 MC2) con configurazioni da 3/64GB, 4 o 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore include un sensore singolo da 8MP con videoregistrazione FullHD, mentre la fotocamera frontale un sensore da 8MP con campo visivo di 105°. Presenti l’USB-C, il supporto Dolby Atmos, 4 altoparlanti ed un doppio microfono.

Il Redmi Pad inclide le connettività Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5GHz) e Bluetooth 5.3. La batteria ha una capacità di 8000mAh con supporto alla ricarica a 18W. Il tablet arriva con MIUI 13 basata s Android 12, anche se il produttore cinese ha garantito almeno due major-release e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Il Redmi Pad è disponibile per il mercato indiano nelle colorazioni Graphite Grey, Moonlight Silver e Mint Green ad un prezzo di 14999 Rs. (circa 187 euro al cambio attuale) per il modello con 3GB di RAM e 64GB di storage interno, di 17999 Rs. (circa 223 euro) per quella con 4GB di RAM e 128GB di storage interno e di 19999 Rs. (circa 248 euro) per quella con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Per un poco tempo si potrà approfittare dell’offerta di lancio che permetterà di acquistare il Redmi Pad al prezzo di 161, 187 e 211 euro, rispettivamente per i modelli di cui sopra. Per quanto ne sappiamo, il tablet potrebbe essere commercializzato anche in Europa. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

