Anche Adriana Volpe è delusa dall’amico Giovanni Ciacci dopo quello che è successo nella casa in questi ultimi giorni. Chi ha seguito il programma sa bene che Marco Bellavia ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip spinto dai suoi coinquilini che si sono lanciati su di lui come iene sulla preda. Tutti ne sono consapevoli tanto che in questi giorni stanno cercando di costruirsi un alibi o una versione da raccontare nella diretta di questa sera ma non sappiamo se tutto questo basterà.

Ad indignarsi per quanto è successo a Marco Bellavia non è stato solo il pubblico ma anche molti vip ed ex concorrenti che si sono schierati dalla parte del conduttore e contro i neo inquilini chiamati a partecipare a quella che era stata definita l’edizione più inclusiva della storia: “Siamo tutti indignati”. Adriana Volpe attacca tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 in un video messaggio su Instagram elencando i nomi di chi più la delusa finendo proprio con l’amico Ciacci e chiedendosi se esistono davvero malattie di serie a di serie b:

“Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai cogli*ni’… Giovanni, Carolina, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali’. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzato’. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili”.

Come se questo non bastasse, Giovanni Ciacci è finito sotto la lente anche per una ‘battuta’ sullo stupro che non è sfuggita agli spettatori più attenti. La scena che ha visto protagonisti Giovanni Ciacci e Sara Manfuso, lui è passato alle spalle della gieffina e si è scusato per averla sfiorata: “Non ti volevo toccare il cu” e lei rilancia: “Domani urlerò ‘Mi ha toccato il cu‘”. La reazione di Giovanni Ciacci? “Facciamo una violenza sessuale?”. E Manfuso di rimando: “Sì dai, simuliamo”. Dire che i loro toni erano scherzosi è superfluo quando si parla di queste cose.