Pomeriggio movimentato nella casa di Cinecittà: Marco Bellavia abbandona il Grande Fratello Vip 2022 e scoppia la polemica sui social. Nessuno ha ancora dimenticato quello che è successo nei giorni scorsi soprattutto in diretta quando Sonia Bruganelli ha preso le difese del conduttore. Il ‘problema’ sta nella reazione degli abitanti della casa al comportamento e all’esternazioni degli abitanti della casa riguardo alla situazione ‘psicologica’ del loro coinquilino convinto che non ci sia molto spazio per alcuni problemi come la depressione in tv e nella vita in generale.

Del discorso si è lungamente parlato sui social visto che molti hanno preso le difese del conduttore a discapito dei suoi coinquilini rei di averlo bullizzato e di non averlo aiutato come dovevano, il risultato? Proprio per via del loro comportamento oggi Marco Bellavia ha lasciato la casa o, per alcuni, è stato convinto ad uscire.

A dare l’annuncio della sua decisione è stato l’account Twitter ufficiale del reality di Canale 5 dove si legge: “Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Al momento non sappiamo ancora cosa succederà lunedì ovvero se, eccezionalmente, si deciderà di ospitare Bellavia in studio per commentare la sua scelta oppure sarà un altro il salotto in cui il conduttore potrà dire la sua riguardo a quello che è successo. Le polemiche social intanto continuano e sono molti anche i vip e i volti noti che in queste ore si stanno schierando dalla parte di Marco Bellavia, come andrà a finire questa storia?