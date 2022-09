Vi piacere sapere quali sono i migliori volanti per PS5 da abbinare alla vostra amata console di gioco? I modelli disponibili sono tanti ed è giusto guardarsi bene intorno per capire quale meglio possa sposare le proprie esigenze, economiche e funzionali. Abbiamo deciso di segnalarvene 5 suddivisi per fasce di prezzo e quindi adatti per tutte le tasche.

Hori Volante RWA Racing Wheel Apex

Un bel prodotto senza ombra di dubbio, tra l’altro compatibile con PS5, PS4 e PC (potrete sfruttarlo con più dispositivi, senza dover affrontare più spese per lo stesso tipo di articolo). Il volante da corsa comprende i pedali a grandezza naturale per una simulazione di guida più autentica, si caratterizza per un raggio di virata di 270° (personalizzabile) e gode di un sistema di montaggio sicuro con un sistema a morsetto estremamente solido. Il prezzo è di 129,99 euro.

Thrustmaster T150 RS Force Feedback Racing Wheel

Anche in questo caso parliamo di un prodotto assai pregevole, con corona del volante da 28cm di diametro, design ergonomico e rotazione fino a 1080°, compatibilità con PS5, PS4 e PC, Force Feedback reattivo (oltre che molto preciso e silenzioso per via dell’innesto di un sistema a puleggia incluso alla base del volante), lettura ottica (la risoluzione a 12 bit assicura che ogni movimento venga riprodotto all’interno del gioco). Il prezzo è di 169,99 euro.

Logitech G29 Driving Force

Un articolo che magari già conoscerete, ma che non potevamo non riproporvi: tra i migliori volanti per PS5 non doveva mancare. Il prodotto assicura un’esperienza di gioco immervisiva, è compatibile con PS5, PS4, PS3, PC e MAC. La tecnologia Driving Force garantisce una simulazione di guida estremamente reale data l’elevata sensibilità al tocco di sterzo e pedali. I pedali si compongono di acceleratore, freno e frizione, con un ritorno di forza a 2 motore che consente di percepire chiaramente ogni cambio di terreno. La rotazione è di 900°, con passaggio alla marcia superiore con cambio a H a sei velocità. Il prezzo è di 249 euro.

Thrustmaster T300 RS Force Feedback Racing Wheel

Uno sterzo che include un motore brushless con circa 25W di potenza, per una maggiore realisticità e reattività dei comandi. Il prodotto è compatibile con le pedaliere pedaliere Thrustmaster T3PA, T3PA-PRO e T-LCM Pedals, che vengono vendute a parte. Il sistema a doppia cinghia favorisce sessioni di gioco molto fluide, tra l’altro con licenza ufficiale PlayStation (compatibilità con PS5, PS4 e PC). Il prezzo è di 305 euro.

Thrustmaster T300 Ferrari Intergral Racing Wheel

Tra i 5 migliori volanti per PS5 rientra a pieno titolo anche questo, pur costando un po’ di più rispetto ai modelli di cui vi abbiamo parlato prima. Il prodotto è cucito a mano interamente in Alcantara ed è accompagnato da licenze ufficiali PlayStation e Ferrari (compatibile con PS5, PS4 e PC). Lo sterzo include una pedaliera T3PA a 3 pedali ed un comodo sistema per il cambio di volante. Il prezzo è di 403,99 euro.

