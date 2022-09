‘Chi mi conosce sa che sono molto riservata’, con queste parole prende il via il post che Elettra Lamborghini ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore proprio per dire la sua (e forse sarà l’unica volta) su Ginevra e su quello che è successo negli scorsi anni tra loro. In realtà la bella ereditiera non svela niente di nuovo sulla causa del loro allontanamento ma ci tiene a precisare alcune cose a cominciare dalla questione diffida ai danni del Grande Fratello Vip 2022.

Secondo quanto rivelato da Elettra Lamborghini la diffida al programma è arrivata già il mese scorso, è stato allora che i suoi legali hanno esplicitamente chiesto alla trasmissione di non tirare in ballo l’artista e le questioni personali che la riguardano. A risposta positiva di Ginevra Lamborghini, però, è seguito un video di presentazione in cui si è parlato poco della sua personalità e troppo di questioni familiari ed è per questo che è arriva la seconda diffida, ‘un richiamo’ lo definisce Elettra.

Elettra Lamborghini va poi a fondo raccontando di essere grata ai suoi genitori per la persona ferma che è oggi e di avere un rapporto bello con il resto della sua famiglia, e su Ginevra? Nessun dettaglio in più, solo tanta delusione:

“Oltre a cadere dal pero rimango anche senza parole. A questo punto spero e mi auguro che ci sia un copione o qualcuno dietro… immagino l’obiettivo non sia di riappacificarsi ma sia un altro… Il silenzio spesso vale più di mille parole. Non parlerò ulteriormente di questo teatrino. Lavoro in televisione da anni e non penso che sia il luogo dove parlarne, tutto il resto è gossip… o in questo caso uno spettacolo triste…Se avessi voluto essere cattiva avrei potuto tranquillamente fare uscire dichiarazioni e parlare durante tutti questi anni ma non l’ho mai fatto…”.

Elettra Lamborghini lascia poi intendere che non c’è mai stata intenzione di riappacificazione e di chiarimento da parte di Ginevra almeno non lontano dai riflettori: “Detto ciò, tra le altre bugie, non ho mai ricevuto alcuna lettera personale da parte sua, oltre a quella che ha inviato al mio legale in risposta alla mia prima diffida… Ma se l’avessi ricevuta l’avrei sicuramente letta. I modi sono sempre stati altri, forse ragione per la quale ad oggi non ci sia stato alcun chiarimento”. Alla fine del suo post la Lamborghini chiude l’argomento e sottolinea che non andrà mai in televisione a fare dello show.