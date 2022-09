Per giorni si è parlato di Attilio Romita e delle sue esternazioni nella casa del Grande Fratello Vip 2022 e ieri sera qualcuno gliene ha chiesto conto in diretta. Non stiamo parlando di Alfonso Signorini che fino a questo momento ha fatto finta di niente, ma solo di Giucas Casella, il protagonista della scorsa edizione.

Il mago è stato accusato da Attilio Romita di essere un viscidone richiamando alla mente dei suoi coinquilini il famoso momento della doccia con Delia Duran e Lulù Hailé Selassié ed è proprio a queste accuse che ha risposto ieri in diretta presentandosi nella casa. Attilio Romita aveva parlato di lui spiegando:

“Giucas Casella che nella scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ora… Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”.

La risposta non si è fatta attendere e non è stata ‘meno colorita’ della frecciatina del giornalista:

“Hai detto che sono morboso…Mi hai definito viscido, vecchio bavoso, non te lo ricordi? Hai detto che toccavo le ragazze, ma cosa dici? Sai che tutto il web e i ragazzi del Grande Fratello mi hanno incoraggiato e chiamato? Tu che hai fatto il balletto qui dentro. Ti sei dimenticato di quello che hai fatto?”

A quel punto Romita ha chiamato in causa i commenti che ha visto e letto sui social sotto quel video ribadendo il fatto che non è stato un bel momento da vedere e ha poi rilanciato: “Io non ho toccato il c**etto di nessuno. Se ti sei trovato accettabile in quel video, ti chiedo scusa e mi rimangio tutto. Se non hai provato disagio, ti chiedo scusa. Vai a leggere i commenti a quel video“. A quel punto il padrone di casa manda in onda il video e non può far altro che dare ragione a Romita: “Sei un viscidone. Sono stravolto“.