Si è spento Bruno Arena dei Fichi d’India: è stato un comico e cabarettista italiano.

La notizia è giunta in rete oggi, 28 settembre. Bruno Arena è scomparso questa mattina a 65 anni. Classe 1957, è stato un attore e un comico molto apprezzato in Italia. Conosciuto soprattutto all’interno del duo dei Fichi d’India, che ha composto con l’amico e collega Max Cavallari, Bruno è stato colpito 9 anni fa da aneurisma cerebrale.

Da quel momento, solo sporadiche sono state le sue apparizioni in pubblico ma il suo compagno di avventure, Max Cavallari, non lo ha mai lasciato solo.

Come è morto Bruno dei Fichi d’India

Al momento non si hanno notizie sulle cause della morte di Bruno Arena. Seguiranno aggiornamenti in merito.

Bruno Arena aveva posto fine alla sua carriera televisiva nel 2013. Stava registrando una puntata di Zelig quando è stato colpito da aneurisma e trasportato d’urgenza in ospedale. Rimasto ricoverato a lungo in ospedale, una volta uscito è stato trasportato in una clinica per la riabilitazione, che non gli ha però consentito di tornare alle sue attività quotidiane. Aveva recuperato alcune facoltà ma i danni dell’ictus erano rimasti su alcune parti del corpo ed era costretto sulla sedia a rotelle.

Solo qualche mese fa, Mac Cavallari aveva pubblicato uno scatto in compagnia dell’amico Bruno Arena condividendo la gioia di trascorrere del tempo insieme: “Buonasera a tutti! Buon sabato sera! Un abbraccio fico a tutti!”