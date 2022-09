Sono noti i prezzi dei biglietti per Robbie Williams a Bologna nel 2023, in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La prevendita parte domani ma solo per gli iscritti al sito ufficiale, che riceveranno un codice per l’accesso alla pre-sale esclusiva a loro riservata. Tutti gli altri dovranno attendere il 30 settembre.

Non sono di certo economici i biglietti per assistere all’unico spettacolo al momento annunciato nell’abito della tournée mondiale di Robbie Williams. L’artista celebra 25 anni di carriera con hit di successo contenute nel disco XXV e l’evento di Bologna dà il via all’intera tournée il prossimo 20 gennaio.

I biglietti per il concerto di Robbie Williams a Bologna saranno disponibili da mercoledì 28 settembre alle ore 10.00 sullo store ufficiale di Robbie Williams e da venerdì 30 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Per quanto riguarda e date estere, per alcune sarà possibile comprare biglietti su TicketMaster ma l’invito è quello a consultare gli spazi ufficiali di Robbie per l’aggiornamento sui circuiti di prevendita esteri.

Prezzi biglietti per Robbie Williams a Bologna nel 2023

I prezzi dei biglietti per Robbie Williams a Bologna nel 2023 partono da 90 euro per un posto nel settore della tribuna frontale numerata per arrivare ai 120 euro per il settore del parterre in piedi con ingresso anticipato. Se non si desidera l’ingresso anticipato, il parterre non numerato in piedi costa 95 euro. Un biglietto nel primo settore numerato costa 100 euro ed uno per il secondo settore numerato costa 95 euro. Ai prezzi indicati andranno poi aggiunti i diritti di prevendita.

Qui sotto i prezzi nel dettaglio, comprensivi di diritti di prevendita.

Parterre in piedi: 95 + 14.25 (prev.)

Parterre in piedi early entry: 120 + 18 (prev.)

Primo settore numerato: 100 + 15 (prev.)

Secondo settore numerato: 95 + 14.25 (prev.)

Tribuna frontale numerata: 90 + 13.50 (prev.)

