Jovanotti compie 56 anni oggi. Era il 27 settembre1966 quando l’artista veniva al mondo destinato a far parlare di sé nel mondo della musica. Oggi è il compleanno di Jovanotti e sui social impazzano messaggi di auguri per lui, stabile in vetta nella classifica dei singoli più trasmessi in radio.

Un compleanno che sa di vittoria per Jovanotti. Ha appena chiuso il lungo tour lungo le spiagge della penisola con una tappa speciale all’aeroporto di Bresso a Milano, e adesso si gode il successo di Palla Al Centro, il nuovo singolo che lo vede in duetto con una collega italiana molto apprezzata dal pubblico: Elisa.

Scritto da Elisa Toffoli, Dario Faini, Jovanotti e Vanni Casagrande, Palla Al Centro è contenuto nell’album di Elisa Ritorno al Futuro / Back to the Future e vede il feat. con Jovanotti. Oggi è oggi al primo posto nella classifica radio.

Rilasciato alla fine del mese di agosto, oggi il brano supera il piazzamento dell’atteso ritorno di Tiziano Ferro. La Vita Splendida è al secondo posto, alle spalle di Jovanotti ed Elisa, e precede Tutti I Miei Ricordi di Marco Mengoni.

Una top 3 di tutto risposo nella classifica Earone dei brani più trasmessi del momento nelle radio in Italia, sul fronte della musica italiana. Nella classifica generale, invece, trionfa la musica internazionale con Lizzo e la sua 2 Be Loved (Am I Ready). Al secondo posto Harry Styles con Late Night Talking. La musica italiana parte dal terzo posto con Palla Al Centro di Elisa e Jovanotti, seguita da La Vita Splendida di Tiziano Ferro.

Prova timidamente a farsi spazio anche Annalisa, con l’ultimo singolo. Bellissima, scritta da Annalisa Scarrone, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è al quarto posto nella classifica radio per la musica italiana ed occupa il settimo posto nella classifica generali dei singoli più trasmessi del momento.

