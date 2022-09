Robbie Williams in tour nel 2023: sono state annunciate oggi le date dei concerti in programma in Italia e in Europa. Una per ora la tappa nel nostro Paese, in una location piuttosto ristretta rispetto a quelle che Robbie Williams è abituato a riempire da noi.

In Italia ha riempito anche lo Stadio San Siro di Milano ma stavolta torna nei palasport: si esibirà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), una scelta che lascia ipotizzare un ritorno estivo negli stadi (ma non è detto).

Il 20 gennaio, il tour di Robbie Williams nel 2023 parte proprio dalla penisola per poi spostarsi a Zurigo, Amsterdam, Colonia, Amburgo, Francoforte, Vienna, Parigi, Barcellona, Lisbona, Oslo – solo per citare alcune delle città inserite nel tour che fino al 24 giugno porterà l’artista in tutto il continente.

Le informazioni sulle prevendite dei biglietti per la data di Robbie Williams in Italia sono già note, i biglietti per gli spettacoli del XXV Tour seguiranno tutti le stesse modalità di vendita e gli stessi orari locali di prevendita. Le prevendite saranno quindi attive per tutte le date da mercoledì 28 settembre ore 10.00 (locale) sullo store ufficiale di Robbie Williams e da venerdì 30 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket per quanto riguarda l’Italia. Per le date estere, le indicazioni dei circuiti di prevendita sono disponibili sul sito ufficiale dell’artista.

Non solo Europa: Robbie farà tappa anche in Australia!

Robbie Williams in tour nel 2023: tutte le date

20 January – Unipol Arena, Bologna

23 January – Hallenstadion, Zurich

26 January – Sportpaleis, Antwerp

28 January – Ziggo Dome, Amsterdam

29 January – Ziggo Dome, Amsterdam

1 February – Barclays Arena, Hamburg

5 February – Lanxess Arena, Cologne

15 February – Festhalle, Frankfurt

20 February – Mercedes-Benz Arena, Berlin

26 February – Jyske Bank Boxen, Herning

27 February – Royal Arena, Copenhagen

1 March – Avicii Arena, Stockholm

5 March – Nokia Arena, Tampere

9 March – Arena Riga

10 March – Zalgirio Arena, Kaunas

12 March – Tauron Arena, Krakow

14 March – Budapest Arena

17 March – Stadthalle, Vienna

20 March – Accor Arena, Paris

24 March – Palau Sant Jordi, Barcelona

27 March – Altice Arena, Lisbon

24 June – Telenor Arena, Oslo

Continua a leggere su optimagazine.com