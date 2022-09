Robbie Williams a Bologna nel 2023 per un unico concerto in Italia per festeggiare i suoi 25 anni di carriera. Annuncia il tour europeo con un appuntamento a Bologna, Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in programma per il prossimo 20 gennaio, prima data della nuova tournée.

Proprio dal nostro Paese prenderà il via il tour europeo che consentirà all’artista di portare la sua musica in tutto il continente, con tappe a Parigi, Amsterdam, Berlino e Barcellona. Il tour festeggerà i 25 anni di carriera solista di Robbie Williams e arriva dopo la pubblicazione dell’album XXV, un disco celebrativo che contiene molti dei suoi più grandi successi e dei brani preferiti dai fan.

I biglietti per il concerto di Robbie Williams a Bologna nel 2023 saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva sullo store ufficiale di Robbie Williams da mercoledì 28 settembre dalle 10.00. La vendita generale inizierà alle ore 10.00 di venerdì 30 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Robbie Williams in Italia nel 2023

20 gennaio 2023 · Bologna, Unipol Arena

Biglietti in vendita da mercoledì 28 settembre sullo store ufficiale di Robbie Williams e da venerdì 30 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

Le date del tour europeo di Robbie Williams nel 2023

20 January – Unipol Arena, Bologna

23 January – Hallenstadion, Zurich

26 January – Sportpaleis, Antwerp

28 January – Ziggo Dome, Amsterdam

29 January – Ziggo Dome, Amsterdam

1 February – Barclays Arena, Hamburg

5 February – Lanxess Arena, Cologne

15 February – Festhalle, Frankfurt

20 February – Mercedes-Benz Arena, Berlin

26 February – Jyske Bank Boxen, Herning

27 February – Royal Arena, Copenhagen

1 March – Avicii Arena, Stockholm

5 March – Nokia Arena, Tampere

9 March – Arena Riga

10 March – Zalgirio Arena, Kaunas

12 March – Tauron Arena, Krakow

14 March – Budapest Arena

17 March – Stadthalle, Vienna

20 March – Accor Arena, Paris

24 March – Palau Sant Jordi, Barcelona

27 March – Altice Arena, Lisbon

24 June – Telenor Arena, Oslo

Continua a leggere su optimagazine.com