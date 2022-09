Con Rihanna al Super Bowl 2023 arriva il nome ufficiale dell’artista che si esibirà durante l’Halftime Show, l’intervallo del gran finale. L’annuncio è stato dato dalla National Football League (NFL) e confermato dalla stessa voce di Umbrella, che ha postato un’immagine in cui tiene per mano una palla da football.

La gioia dei fan è alle stelle, e anche Jay-Z non contiene l’entusiasmo:

“Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa. Una persona nata nella piccola isola delle Barbados che è diventata uno degli artisti più importanti di sempre. Si è fatta da sola nel mondo degli affari e dello spettacolo”.

Il nome di Rihanna è arrivato dopo il “no” di Taylor Swift. La cantante si esibirà il 12 febbraio 2023 allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona. Orario e altre informazioni arriveranno nei prossimi giorni. Nella scorsa edizione a fare da protagonista è stato il rap, con una iconica esibizione di Eminem che si è inginocchiato per manifestare solidarietà a Colin Kaepernick.

La stessa Rihanna, in effetti, nel 2019 aveva rifiutato di esibirsi per solidarietà all’atleta che nel 2016 si inginocchiò durante l’inno The Star Spangled Banner per protestare contro le violenze della polizia americana nei confronti della comunità afroamericana. Per il suo gesto Kaepernick fu sanzionato.

Il gesto di Eminem del 2021, del resto, fece esplodere le polemiche.

Per Rihanna è un glorioso ritorno: la cantante di I Love The Way You Lie ha pubblicato Anti, il suo ultimo album, nel 2016 e da allora si dice impegnata nei lavori per il nuovo disco. Sempre nel 2016 ha portato a termine il suo Anti World Tour e il pubblico non vede l’ora di rivederla dal vivo.

Per il momento Rihanna non ha commentato il suo approdo al Super Bowl, ma il 2022 potrebbe essere l’anno di altre novità.

Continua a leggere su optimagazine.com