Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino hanno fatto pace in vista della diretta di oggi del Grande Fratello Vip 2022? Chi segue il programma sa bene che in una sola settimana dall’ingresso dei primi vip e già successo di tutto ma che a finire sotto i riflettori, almeno per ora, sono stati proprio Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino per via della presunta attrazione provato da quest’ultimo a favore della prima.

Elenoire ha attaccato Luca reo di averle fatto credere di avere un interesse particolare per lei e poi di essersi tirato indietro solo perché si vergogna di quello che prova per lei. Dopo il malinteso, Luca ed Elenoire provano a riavvicinarsi per chiarirsi ma le cose sono addirittura peggiorate. Luca continua a sostenere di essere stato frainteso e che magari Elenoire ha interpretato in maniera errata alcune cose ma lei non ci sta e ha ammesso rassegnata di essere abituata a ricevere questo tipo di trattamento da parte degli uomini.

Dopo il duro confronto i due sembravano addirittura pronti a lasciare il programma, almeno Luca lo era, ma poi sono riusciti a chiarirsi mettendo i puntini sulle i e dicendosi pronti ad affrontare insieme questo percorso, Elenoire avrà davvero capito tutto? La verità verrà a galla questa sera visto che il Grande Fratello Vip andrà in onda e non potrà dedicare ampio spazio a quello che è successo e alla reazione della fidanzata di Luca sui social.