Siamo ancora agli inizi di questo Grande Fratello Vip ma sembra che sia esplosa la prima bomba, una di quelle che potrebbe richiedere l’intervento dall’esterno. Naturalmente stiamo parlando di Luca Salatino e delle accuse che gli ha rivolto Eleonoire Ferruzzi in queste ore e che hanno creato non poco scompiglio in casa e fuori. Durante i primi giorni di convivenza, tra i due c’è stato subito un rapporto più intenso rispetto agli altri inquilini della casa e la stessa artista lo ha subito confessato trovando però dall’altra parte un muro.

L’ex tronista ha voluto subito chiarire di essere fidanzato con Soraia, di essere entrato nella casa già fidanzata e di non avere alcuna intenzione di trovare l’amore o tradirla. A quel punto Elenoire Ferruzzi l’ha accusato di aver giocato al grido di: “Tu pensi che una persona sia fatta con la me**a? Le persone sono fatte di carne ed ossa… sono una persona che ha dei sentimenti e posso provare comunque delle attrazioni e dei trasporti per qualcuno. Allora se per te era un gioco bene, ok!”.

Nella casa in molti sono dalla parte di Luca Salatino convinti di non aver notato nessun trasporto e anche il popolo dei social ha difeso a spada tratta il tronista.

Come se non bastasse, a loro si è accodata anche la fidanzata di Luca che però ha fatto notare il comportamento sbagliato di Sara Manfuso rea di aver spinto Elenoire nelle braccia di Luca e adesso pronta a nascondersi dietro uno ‘scherzavo’: “Colei che è stata la prima ad incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava. Scusate ma non ho resistito… La falsità di alcune persone non ha limiti. Luca non ha sbagliato niente era palese che scherzava con Eleonoire”.

Il capitolo quindi è chiuso? Al momento sembra di no perché se qualcuno aspetta con ansia l’arrivo di Soraia nella casa per un confronto, qualcuno ha notato che Elenoire si è detta sicura che Luca abbia detto quelle cose per dovere e che in realtà prova delle cose per lei e ne parla con Alberto: