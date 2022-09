Il trailer di Manifest 4 alza il velo sul gran finale voluto dai fan e da Netflix, ma sarà in grado di raccontare al pubblico e svelare la verità su quello che è successo davvero ai passeggeri del volo 828? La serie di successo ha debuttato originariamente sulla NBC andando in onda per tre stagioni fino a quando non si è pensato di cancellarla lasciando i fan nel panico per via delle risposte che non avrebbero mai ricevuto risposta. Sui resti della serie si è fiondata Netflix che pochi mesi dopo ha annunciato il rinnovo per una quarta e ultima stagione di Manifest.

Il trailer di Manifest 4 è arrivato al Tudum, l’evento globale dei fan di Netflix, mostrando i personaggi che scompaiono e riappaiono invecchiati mentre viene scoperta la scatola nera del volo Montego Air 828 e tutto quello che questo significa, saranno rivelati così i misteri legati al famoso incidente? La stagione 4 sarà composta da 20 episodi e i fan saranno travolti da un salto temporale, ma cosa si nasconde dietro questa decisione?

Ecco il trailer di Manifest 4:

I primi 10 episodi dell’ultima stagione arriveranno il 4 novembre e inizieranno due anni dopo il finale della terza stagione ed è grazie a questo salto temporale che il creatore della serie Jeff Rake, che aveva originariamente pianificato sei stagioni, potrà portare a termine la storia e risolvere tutti i cliffhanger rimasti ancora appesi ad un filo.

“Sì, ho sempre parlato di altre tre stagioni e parte di ciò era cronologico, perché il mio obiettivo è sempre stato arrivare al finale della serie in tempo reale in base ai cinque anni e mezzo che il i passeggeri erano indietro ma questo potrebbe dover cambiare in qualche modo a seconda di come si svolgono questi episodi… ma non sarà un esercizio particolarmente difficile sovrapporre la stessa esatta tabella di marcia a 20 episodi. Sarà abbastanza organico”. Questo basterà ai fan di Manifest?