Manifest cancellata. La notizia era nell’aria già da un po’ ma dopo il successo ottenuto con l’arrivo su Netflix in molti avevano sperato in un rinnovo. A quanto pare non sarà così e la NBC ha fatto sapere che la serie è cancellata e che il pubblico dovrà accontentarsi del finale della terza stagione, ma come è possibile?

Chi ha seguito fino a questo momento le peripezie dei passeggeri e dell’equipaggio del Montego Air Flight 828 sa bene che la serie sembrava struttura per cinque stagioni e scoprire adesso che non ci sarà un finale ufficiale e soddisfacente non fa altro che rovinare la giornata al pubblico.

Ma cosa succederà adesso e come è possibile cancellare una serie in questo modo dopo il non finale della terza stagione? La notizia che Manifest è stata cancellata a fatto il giro del mondo e dei social e la delusione si taglia con un coltello visto che i commenti negativi riguardo questa decisione si sprecano.

My dear Manifesters,



I’m devastated by NBC’s decision to cancel us. That we’ve been shut down in the middle is a gut punch to say the least. Hoping to find a new home. You the fans deserve an ending to your story. Thanks for the love shown to me, cast, and crew. #savemanifest