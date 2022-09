Non se lo aspettava nessuno, ma del resto Anthony Kiedis e soci in questo 2022 hanno dato una sberla in faccia a tutti: Eddie dei Red Hot Chili Peppers è quella piacevole sorpresa di cui non sapevi di aver bisogno.

Rimettiamo ordine: nel 2022 i Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato Unlimited Love e – data la distanza tra questo disco e The Getaway (2006) – tutti ci siamo rassegnati ad un’altra attesa di qualche annetto prima della prossima release. “Invece no!”, direbbe Laura Pausini: in piena estate la band ha lanciato il singolo Tippa My Tongue e ha annunciato Return Of The Dream Canteen, il secondo nuovo album che uscirà il 14 ottobre 2022.

Dopo Tippa My Tongue, quindi, ecco Eddie. Un doppio salto nel tempo: da una parte un’intensità bella ricca à la Otherside (Californication, 1999), dall’altra un evidente omaggio al compianto Eddie Van Halen, di cui i Red Hot Chili Peppers parlano nella nota diffusa con il lancio del singolo.

Ecco le parole di Anthony Kiedis:

“Succede che non ci si renda conto dell’influenza che un artista ha su di noi fino a quando non muore. Eddie Van Halen era un tipo unico. Il giorno dopo la sua morte Flea è arrivato alle prove con una linea di basso emozionante. John, Chad ed io abbiamo iniziato a suonare e ben presto, in modo sentito e senza alcuno sforzo, è nato un pezzo in suo onore. In fondo ci ha fatto stare bene sentirci tristi perché tenevamo a quest’uomo che tanto ci ha dato. Questa canzone parla dei suoi primi giorni sul Sunset Strip e dell’affresco rock’n’roll che i Van Halen hanno dipinto nelle nostre teste. In definitiva, la canzone chiede di non ricordare Eddie perché è morto, ma perché ha vissuto il suo sogno più sfrenato”.

E di Van Halen, in effetti, c’è qualcosa nel solo eseguito da John Frusciante, distorto e pieno di armoniche di cui non abbiamo bisogno di ricordare la fonte di ispirazione. La linea di basso di Flea, fino al solo, è protagonista: il bassista non si ferma certamente alle toniche, bensì – come è solito fare – trasforma i suoi riff in spine dorsali senza le quali probabilmente non avrebbe senso il groove di Chad Smith.

Di seguito il testo e la traduzione di Eddie dei Red Hot Chili Peppers.

[Verse 1]

Sailing the Sunset Strip, I’m a bit of a king

Granny would take a trip, I’ve been bending the strings

Got hammers in both my hands, such a delicate touch

They say I’m from Amsterdam, does that make me Dutch?

[Chorus]

Please don’t remember me, for what I did last night, oh

Please don’t remember me

Lord and children

Please don’t remember me, it’s only 1980

It’s only 1983

[Verse 2]

Smoking the reefer, feeling my own light

My brother’s a keeper, I married a TV wife

The devil’s Camaro, parked in thе high school lot

A little sombrero ‘cause tеacher was way too hot

[Chorus]

Please don’t remember me, for what I did last night, oh

Please don’t remember me

Listen Lord now

Please don’t remember me, it’s only 1980

It’s only 1983

[Bridge]

Tell my love “But leave me never”

Can’t complain about the weather

Snowing at the rainbow, have a ball

Cut my teeth down at the whiskey

GTO’s tried to kiss me

One more song, they have seen it all

[Instrumental Interlude]

[Chorus]

Please don’t remember me, for what I did last night, oh

Please don’t remember me

What’d I say Lord?

Please don’t remember me, it’s only 1980

It’s only 1983

Please don’t remember me, for what I did with David

You know I’m talkin’ David Lee

Am I ready?

Please don’t remember me, for what I did last night, oh

I guess I played a Flying V