Sembra passata poco meno di un’ora dall’uscita di Unlimited Love; oggi, piuttosto, con il nuovo singolo dei Red Hot Chili Peppers troviamo conferma che il 2022 è l’anno del secondo nuovo album della band di Anthony Kiedis.

Tippa My Tongue è la canzone che anticipa Return Of The Dream Canteen, seguito immediato di Unlimited Love che vedrà la luce il 14 ottobre 2022. In questa nuova release troviamo tutto il trippy funk con cui Dave Navarro e Flea ci avevano abituati ai tempi di Aeroplane (da One Hot Minute, 1995), ma a questo giro troviamo il milite John Frusciante che si distingue per il suo colore, il suo tocco e il suo suono.

Tippa My Tongue, inevitabilmente, è forte soprattutto nel groove di Flea, spina dorsale di tutto l’impianto stilistico del brano che riesce ad ammorbidirsi grazie alle chitarre liquide di Frusciante e al pattern sostenuto di Chad Smith.

Anthony Kiedis rappa e canta, in una soluzione che ci ricorda i Red Hot Chili Peppers che abbiamo sempre preferito – da Mother’s Milk a Californication, per intenderci – ma che si affacciano senza colpo ferire alle produzioni più contemporanee.

Unlimited Love ha spiazzato un po’ tutti, è vero, ma è anche un disco pieno di conferme: la band della Città degli Angeli ha ben presente ciò che vuole fare, e dagli ultimi dischi ci ha fatto capire che ogni etichetta a loro attribuita può essere tempo sprecato.

Nel nuovo singolo dei Red Hot Chili Peppers, tuttavia, troviamo una gradita sorpresa: il funk è rimasto nelle loro vene, e in questo brano ne propongono la struttura essenziale. Questo, sì, è ciò che ci piace della family di Kiedis.

È quanto dobbiamo aspettarci da Return Of The Dream Canteen? La risposta potrebbe nascondersi nel titolo del nuovo disco, che ascolteremo tra meno di due mesi.

Ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya

Well, I’m an animal

Somethin’ like a cannibal

I’m very flammable

And partially programmable

Centuries of overuse

Now I wear it nice and loose

Ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya

Well, it’s ubiquitous

Tell me, can you stick to this?

I’m on the brink of this

And tell me what you think of this

I’m in the Beauregard’s

Slow me down if I get hard

We’ve only just begun

Funky monks are on the run

Gonna, gonna, gonna get you with the tip of my tongue

And when you walk away

I know what the kiss would say

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah

Gonna get you now

Her perfume smells like gasoline

My girlfriend’s trash is nice and clean

Acid landing on my tongue

I think you know we’ve just begun

She don’t want the ladies room

Transatlantic super groom

Your hairplane is a monument

The sexy art of continence

And now I know you by your scent

Let it be, we both get bent

Need a minute to repair

Sunny-siders always share

We’ve only just begun

Funky monks are on the run

Gonna, gonna, gonna get you with the tip of my tongue

And when you walk away

I know what your kiss would say

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah

I’m gonna get you with the tip of my gun

Ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya

Well, I believe in love

Perfectly receivin’ love

It’s vociferous, then come and get a whiff of this

I’m at the pyramids

Never had a fear of kids

Ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya-ya-ya, ya

I’m on the precipice

I come and make a mess of this

It’s the apocalypse

I try to get a sock of this

I’m at the county fair

Haystack ride, I’ll pull your hair

We’ve only just begun

Funky monks are on the run

Gonna, gonna, gonna get you with the tip of my tongue

And when you walk away

I know what your kiss would say

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah

Gonna, gonna, gonna get you with the tip of my gun

We’ve only just begun

Funky monks are on the run

Gonna, gonna, gonna get you with the tip of my tongue

And if you walk away

I know what your kiss would say

Ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah-ah-ah, ah

Gonna get you now