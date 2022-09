Aurora Ramazzotti è incinta: lo conferma via social dopo aver smentito a lungo e negato i primi gossip sulla sua gravidanza. Ora lo ufficializza attraverso un video ironico su Instagram. Aurora è in dolce attesa: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker diventano nonni.

Doverose le scuse, dopo tante smentite.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare”, le parole di Aurora sui social. “Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”, ha scritto su Instagram a corredo di un video ironico.

Ripercorre tutti i gossip sulla sua presunta gravidanza che si rincorrono da diversi anni, e le varie richieste di amici e parenti, si sente anche la voce di mamma Michelle che le chiede se fosse in dolce attesa. Ma Aurora fino a questo momento aveva sempre risposto di no. Ora è tutto vero: è in attesa di una bambina o di un bambino.

Adesso lo possiamo dire: Aurora Ramazzotti è incinta.

La voce girava ormai da diverse settimane. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini aveva intercettato Aurora all’uscita di una farmacia con un test di gravidanza tra le mani, poi aveva osservato il suo pancino per giungere alla conclusione che fosse in dolce attesa. Da parte della futura mamma, però, il silenzio. Solo adesso la conferma ufficiale.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventano genitori. I due stanno insieme dal 2017 e si sono conosciuti grazie alla figlia di Pino Daniele. Lui, infatti, non fa parte del mondo dello spettacolo.

