Law & Order 22 dovrà fare a meno del detective Kevin Bernard: Anthony Anderson ha firmato un contratto per un solo anno per il revival dello storico procedurale di NBC e ora gli sceneggiatori dovranno scrivere l’addio al suo personaggio.

Lo showrunner di Law & Order 22, Rick Eid, ha raccontato a Tvline che la stagione prevedrà “una piccola menzione” per Bernard, senza troppe cerimonie. D’altronde, spiega Eid, questa soluzione “è nella tradizione secolare di Law & Order, che è molto veloce nel dire ‘Andiamo avanti. Eccoci qui. Dobbiamo risolvere il caso’“.

Law & Order 22 affronterà l’uscita di Bernard nel secondo episodio della stagione 22, dopo lo speciale crossover a tre con gli spinoff di Law & Order – Unità Vittime Speciali e Organized Crime, che rappresenta la première delle tre serie in onda su NBC il prossimo 22 settembre. Il crossover introdurrà anche il nuovo detective Jalen Shaw (interpretato dall’ex volto di Supergirl Mechad Brooks), che si trasferirà nel distretto dopo aver lavorato con Cosgrove (Jeffrey Donovan) durante quello stesso maxi-crossover. Sarà dunque una sorta di staffetta, quella in Law & Order 22: “L’idea è che a Cosgrove piaccia lavorare con lui, e poi scopriamo che il personaggio interpretato da Anthony è andato avanti“, ha spiegato Eid.

Il resto del cast principale di Law & Order 22 è confermato: tornano in scena Hugh Dancy come l’assistente del procuratore senior Nolan Price, Oldelya Halevi come Samantha Maroun, Camryn Manheim come la tenente Kate Dixon, Jeffrey Donovan come Frank Cosgrove e Sam Waterston come il procuratore distrettuale Jack McCoy.

Continua a leggere su optimagazine.com