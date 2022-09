L’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ammutolisce la sorella Elettra. Per la prima volta, Elettra non commenta l’inizio del reality show Mediaset, al via il 19 settembre su Canale 5. Tra i Vipponi di Alfonso Signorini anche la sorella di Elettra Lamborghini, la cantante ed ereditiera che si è fatta spazio nel mondo della musica negli ultimi anni.

Ma non è stata di certo Elettra a raccomandare la sorella Ginevra al Grande Fratello Vip. Le due, infatti, non sono per niente in buoni rapporti e non si parlano da diversi anni. Cosa è successo tra Ginevra ed Elettra Lamborghini? Le due sorelle si sono rese protagoniste di una lite, non ancora risolta.

Rapporti pessimi tra Ginevra ed Elettra, al punto che quando Elettra Lamborghini ha sposato Afrojack, tra gli invitati mancava proprio il nome della sorella. Ginevra Lamborghini non ha partecipato alla giornata speciale di sua sorella all’insegna dell’amore, in quanto non inserita nella lista degli invitati del matrimonio dell’anno.

Non sono un mistero i rapporti inesistenti tra le due al punto che la stessa Ginevra Lamborghini al GF Vip ne ha già parlato nella clip di presentazione che ha preceduto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.

“Mia sorella e io facciamo musica diversa. Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Non credo sia molto contenta di sapermi qui”, le parole di Ginevra Lamborghini al GF Vip su Elettra. Lecito è ipotizzare che il rapporto tra Ginevra ed Elettra possa essere uno degli argomenti più caldi della nuova edizione del Grande Fratello Vip. E chissà se Alfonso Signorini riuscirà nella missione di far riconciliare le due sorelle Lamborghini.

