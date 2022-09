The Chelsea Detective continua su Giallo con un secondo episodio inedito: la serie ha debuttato lunedì scorso sul canale 38 del digitale terrestre e la programmazione prosegue il 19 settembre con un nuovo film incentrato su un caso di omicidio.

The Chelsea Detective è il giallo inglese di AcornTv, che ha debuttato nel Regno Unito la scorsa primavera ed è arrivato su Giallo in prima visione assoluta per l’Italia il 12 settembre. Con una nuova detective story, il secondo episodio pone i due protagonisti, il detective Max Arnold (Adrian Scarborough) e la partner sergente Priya Shamsie (Sonita Henry), di fronte all’ennesimo caso di omicidio nel ricco quartiere londinese di Chelsea. Le loro indagini si dipanano come sempre tra dramma e humour inglese.

Ecco la trama di The Chelsea Detective per l’episodio dal titolo Le Signore Romano, in onda sul canale 38 del digitale terrestre lunedì 19 settembre, in prima serata dalle 21.10.

Robyn Romano, PR e moglie di una nota ristoratrice italiana, scompare. Per Max e Pryia l’indagine si tramuta presto in un caso di omicidio…

La prima stagione di The Chelsea Detective è composta da 4 episodi, di fatto singoli film incentrati su uno specifico caso da risolvere. Giallo trasmetterà la serie in prima tv, con un episodio a settimana, fino al 3 ottobre. Molto apprezzata nel Regno Unito, questa serie a narrazione episodica distribuita da Acorn TV e BBC Studios è stata rinnovata per una seconda stagione.

