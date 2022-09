Alessandra Amoroso e Aiello stanno insieme? Dopo i numerosi gossip che hanno tenuto banco sui social nelle ultime settimane, parla lei. La cantante salentina è stata paparazzata più volte con il collega Aiello e diversi erano gli indizi che sembrava portare in una sola direzione: la nascita di una nuova relazione sentimentale.

Ma non è così. Lei smentisce cinguettando e riportando all’attenzione di Twitter l’episodio del cuscino che rifiutò di firmare. Poi tira in ballo lui e chiede ad Aiello informazioni.

“E dopo l’autografo sul cuscino negato, anche il fidanzamento! Aiello, ma tu ne sapevi qualcosa?”, le parole di Alessandra Amoroso sui social, con tanto di gif ironica. Le risponde Andrea Delogu: “Io ci ho sperato cuore. Già mi vedevo ubriaca ai concerti vostri”.

Al momento Aiello non ha proferito parola. C’è da dire che il suo profilo Twitter sembra abbandonato: poco aggiornato, pochissimi follower e poca attività portano ad ipotizzare che il cantante non lo utilizzi con social media di riferimento. Alessandra Amoroso, però, ha già smentito per entrambi. Tra i due non c’è alcuna relazione ma una grande amicizia.

Era partito tutto da alcuni video che li ritraevano insieme. In occasione di un concerto di Aiello a Roma il cantante sul palco aveva indicato proprio Alessandra Amoroso sulle note di un verso romantico, particolarmente significativo, ossia: “Toccare le stelle con te”. Un gesto per niente passato inosservato che ha alimentato i gossip, ipotizzando che il brano Il Cielo Di Roma di Aiello fosse dedicata proprio alla sua “Mandrina”. Ma evidentemente eravamo fuori strada. Alessandra Amoroso e Aiello sono amici, niente di più.