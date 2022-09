Al via X Factor 2022: in questo articolo una guida pratica a tutte le fasi del programma, dalle audizioni alla finale. Quella del 2022 è un’edizione completamente rinnovata. Cambia la conduzione, cambia la giuria. Si inizia giovedì 15 settembre e si prosegue fino a dicembre.

Audition

Si parte giovedì 15 settembre con la fase delle Audition che occuperà tre puntate, quelle di settembre. Sono tre infatti gli appuntamenti nei quali vedremo i concorrenti cantare al cospetto dei giudici di X Factor 2022, in onda in TV nelle date del 15, 22 e 29 settembre 2022.

Cosa succede in questa fase? Dopo una prima selezione, non mostrata in TV, i concorrenti accedono alle Audition con la giuria di X Factor. Si esibiscono dinanzi ai giudici e si sottopongono al loro giudizio. Il turno si supera con tre sì.

Bootcamp

Dopo la fase delle Audition, si accede ai Bootcamp. I cantanti solisti, le band e i gruppi che hanno superato la prima ondata di audizioni, accedono alla fase successiva. Nei Bootcamp tornano protagoniste le temute sedie, 6 in tutto per giudice quest’anno. Le puntate saranno due e le vedremo in televisione il 6 e 13 ottobre, con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch. Fino all’ultimo momento, i giudici possono cambiare e scambiare i concorrenti scelti, dopo averli nuovamente ascoltati nelle performance.

Last Call

Si procede con l’ultima chiamata. La Last Call andrà in onda il 20 ottobre in un unico appuntamento. I concorrenti che hanno superato i Bootcamp tornano sul palco. Rivedremo le 6 sedie e ne resteranno solamente 3. I giudici infatti dovranno selezionare solamente 3 concorrenti da portare avanti, ai Live Show, gli altri3 lasceranno per sempre le selezioni di X Factor, a un passo dal sogno della diretta.

Al termine dell’ultima chiamata, ogni giudice avrà in squadra 3 concorrenti per un totale di 12 che accederanno ai Live Show in diretta.

Live Show

Ed eccola finalmente la fase più attesa: quella dei Live Show, anche stavolta in diretta su Sky. La prima puntata dei Live Show è quella del 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano. Approderanno in 12 ai Live Show ma solo uno sarà il vincitore di X Factor 2022, incoronato a dicembre.